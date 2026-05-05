ВСУ от действий «Севера» за сутки потеряли РСЗО RAK-SA-12 и 56 октокоптеров

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Север”, в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 260 военнослужащих, 19 автомобилей, САУ “Акация”, две САУ “Гвоздика”, гаубица М101 производства США, два орудия Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, уничтожены 65 пунктов управления БПЛА, 58 БПЛА самолетного типа и 56 тяжелых боевых октокоптеров», — сказал Межевых.