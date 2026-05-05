Al Jazeera: возможный визит Путина на саммит G20 станет крупной победой России

Возможный визит российского лидера Владимира Путина в Майами на саммит G20 стал бы крупным поражением Запада.
Так считают авторы Al Jazeera.
«Само присутствие России за столом G20 даст ей возможность заявить, что мир больше, чем западный лагерь», — отмечают журналисты.
По словам авторов, возвращение России на площадку ударит по представлениям о якобы «политической изоляции» Москвы. Также саммит предоставит России площадку для налаживания связей со странами, часть которых не поддерживала санкции.
Ранее издание The Washington Post писало, что американский лидер Дональд Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20 в Майами.
Глава Белого дома заявил, что приезд российского лидера на саммит G20 был бы очень полезен.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала идею Трампа пригласить Путина на саммит G20 в Майами.
Также стало известно, что США исключили члена делегации России из подготовительных мероприятий G20.