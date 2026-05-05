Зеленский объявил «режим тишины» — в Госдуме заявили о хитром маневре

Председатель комитета Госдумы ФС РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского объявить «режим тишины» с 6 мая является тактическим шагом после отказа от инициативы о перемирии на День Победы.

По его словам, сначала Киев не поддержал предложение России о прекращении огня на 8−9 мая, однако затем объявил паузу в боевых действиях в ночь с 5 на 6 мая. Депутат связал это решение с внутренними мотивами и отметил, что инициатива обсуждалась без участия украинской стороны.

Слуцкий также заявил, что, по его оценке, Украина не заинтересована в перемирии и продолжает действовать исходя из собственных расчетов.

Ранее Минобороны России объявило о введении режима прекращения огня 8−9 мая в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне. В ведомстве указали, что рассчитывают на аналогичные действия со стороны Киева.

В Минобороны также заявили, что в случае попыток нанести удары по Москве 9 мая российские военные готовы к ответным действиям. Отмечается, что будут приняты меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

