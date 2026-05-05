Североатлантический альянс трещит по швам из-за политики американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Ранее Трамп заявил о разочаровании Европой. По его словам, одной из причин является отказ НАТО в помощи США в войне с Ираном. Президент уточнил, что до его прихода к власти Вашингтон полностью покрывал расходы альянса.
Глава Белого дома сообщал о необходимости пересмотра отношений с НАТО, поскольку альянс не поддержал американскую операцию на Ближнем Востоке. Трамп отметил, что в будущем союзники США по альянсу также могут не оказать поддержки в критических ситуациях.
