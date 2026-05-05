Трамп вновь допустил отправку авианосца «Авраам Линкольн» к берегам Кубы

США могут отправить к берегам Кубы авианосец «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln), заявил американский лидер Дональд Трамп.
По словам президента, такой вариант возможен после того, как Вашингтон урегулирует свой конфликт с Тегераном.
«Вероятно, по пути назад из Ирана, когда мы покончим с этим, ведь это нужно делать поочередно, мы остановим авианосец “Авраам Линкольн” в паре сотен ярдов от берега и посмотрим, как они захотят что-нибудь сделать», — сказал глава Белого дома в интервью телеканалу Salem News.
По мнению Трампа, Куба якобы «сейчас разорена». Он добавил, что для США «будет честью освободить» остров.
Напомним, 1 мая президент США уже заявлял о сценарии с отправкой авианосца «Авраам Линкольн» к Кубе в рамках вероятного усиления давления на эту страну. Он считает, что после приближения корабля на минимальное расстояние к острову должна последовать фактическая капитуляция кубинской стороны.