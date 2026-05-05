«Хитрец»: Трамп высказался о Зеленском и переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Salem News охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского как «хитреца» и заявил о стремлении Вашингтона добиться мирного урегулирования конфликта.
По словам американского лидера, США заинтересованы в завершении боевых действий и поиске политического решения, которое позволило бы снизить уровень эскалации.
Трамп отметил, что ранее уже высказывал недовольство позицией Киева в вопросах возможных договоренностей о прекращении конфликта.
С начала года, как отмечается, представители России и Украины при участии США провели несколько раундов переговоров, последний из которых состоялся в Женеве в феврале.
В Белом доме подчеркивают, что дипломатические усилия продолжаются, несмотря на сохраняющиеся разногласия между сторонами.
Тема урегулирования конфликта остается одной из ключевых в американской внешнеполитической повестке и регулярно поднимается в заявлениях руководства США.
