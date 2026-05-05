Европа берет курс на автономию — Макрон сделал громкое заявление

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Европы приняли решение отказаться от зависимости от крупных держав и двигаться к стратегической автономии.
Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, он подчеркнул, что за последние годы европейские страны пересмотрели подход и сделали вывод о необходимости самостоятельной политики.
Макрон отметил, что этот курс прослеживается на примере Украины, Молдавии и Армении. Он отдельно оценил действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, указав, что страна изменила позиционирование на международной арене и стала площадкой для визитов зарубежных делегаций.
Ранее французский лидер заявлял о необходимости усиления роли Европы на фоне изменений в мировой политике. По его словам, сформировалась ситуация, при которой лидеры США, России и Китая действуют вразрез с интересами европейских стран.
Он также предупреждал о долгосрочной напряженности в отношениях с Вашингтоном, назвав это устойчивой тенденцией, и говорил о «глубоком геополитическом разрыве». В этом контексте Макрон призывал европейские государства активнее координировать действия и усиливать интеграцию.
