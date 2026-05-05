В МИД РФ отвергли ЕС как посредника по Украине — названа причина

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Россия не считает Евросоюз возможным посредником в переговорах по Украине.
По его словам, ЕС утратил нейтральный статус, что исключает его участие в такой роли. Дипломат подчеркнул, что именно нейтральность является ключевым условием для посредничества.
Он отметил, что Евросоюз оказывает финансовую и военную поддержку продолжению боевых действий, поэтому, по его оценке, не может рассматриваться как сторона для организации диалога.
Мирошник также заявил, что Брюссель не предлагал конкретных вариантов урегулирования. При этом он добавил, что если единая позиция ЕС будет сформулирована и публично представлена, Москва ее рассмотрит.
