Премьер Эстонии отпразднует на границе с Россией день Европы 9 мая

Эстонский премьер Кристен Михал приедет в Нарву на концерт в честь дня Европы 9 мая.
Об этом сообщает ERR.
Мероприятия пройдут рядом с границей с Россией на Рыночной и Стокгольмской площадях.
Вместе с Михалом в Нарву приедет и комиссар ЕС по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Эстонии между президентом Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом произошёл раскол из-за вопроса о возобновлении контактов с Россией.