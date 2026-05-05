Президент РФ поручил утвердить стратегию биоэкономики — озвучены сроки

Президент России Владимир Путин поручил утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики до 2036 года. Решение принято по итогам Форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года.
Документ должен быть утвержден с учетом ранее данных поручений. Одновременно поставлена задача привести в соответствие с новой стратегией действующие документы стратегического планирования. Доклад по этому вопросу ожидается до 1 июня.
Отдельно глава государства поручил подготовить и принять меры поддержки проектов в сфере биоэкономики на всех этапах — от научных исследований до выпуска продукции. Речь идет о налоговых и иных стимулах. Первый доклад по этой теме должен быть представлен до 15 июня, далее — ежегодно.
Ранее сообщалось, что применение искусственного интеллекта снижает затраты на разработку лекарств и частично — на проведение клинических исследований. Это, по оценке участника профильной сессии, упрощает запуск новых проектов и снижает барьеры для инвесторов.
Отмечается, что технологии позволяют уменьшить расходы на поиск соединений и оптимизировать затраты на проведение клинических испытаний. В результате сокращается круг потенциальных кандидатов и повышается эффективность ранних этапов разработки препаратов.
