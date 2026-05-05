В ВСУ появились полностью женские расчеты БПЛА

Ранее украинские СМИ сообщали, что все больше женщин на Украине жалуются на то, что военкоматы объявляют их в розыск как уклоняющихся от мобилизации, хотя они не имеют военного или медицинского образования. СМИ также писали, что на Украине появились баннеры с лозунгом, призывающим женщин идти служить в ВСУ. По мнению экс-депутата Рады, участника движения «Другая Украина» Спиридона Килинкарова, украинские власти хотят, чтобы женщины активнее принимали участие в боях.