В ВСУ появились полностью женские расчеты БПЛА

ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Количество женщин, воюющих в рядах ВСУ, заметно увеличивается на добропольском направлении, появились даже полностью женские расчеты БПЛА, сообщил РИА Новости заместитель командира роты группировки войск «Центр» с позывным «Касьян».
Военнослужащий уточнил, что чаще всего женщины служат в смешанных группах.
«Нередко это группы операторов, где несколько мужчин и одна девушка», — рассказал «Касьян».
Ранее украинские СМИ сообщали, что все больше женщин на Украине жалуются на то, что военкоматы объявляют их в розыск как уклоняющихся от мобилизации, хотя они не имеют военного или медицинского образования. СМИ также писали, что на Украине появились баннеры с лозунгом, призывающим женщин идти служить в ВСУ. По мнению экс-депутата Рады, участника движения «Другая Украина» Спиридона Килинкарова, украинские власти хотят, чтобы женщины активнее принимали участие в боях.