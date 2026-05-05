ТАСС: элитный спецназ ВСУ «клянчит» деньги у мирных жителей под видом сборов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Элитное подразделение спецназа ВСУ занимается поборами с мирного населения, регулярно объявляя денежные сборы в том числе на автомобили и БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Элитные подразделения спецназа ВСУ клянчат деньги у мирных граждан, делая это постоянно в виде сборов на автомобили, БПЛА и прочие нужды», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что этими поборами для подразделений спецназа занимаются военблогеры, журналисты и другие публичные личности.
В силовых структурах добавили, что ВСУ используют профессиональную рекламу для привлечения гражданских на службу. «Элитные военные» имеют свои рекрутинговые страницы на сайтах с профессиональной съемкой и рекламными объявлениями, агрессивно размещая рекламу в интернете для привлечения гражданских", — рассказали там.