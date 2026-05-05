ЕС игнорирует проблемы внутри Украины, заявил Полянский

ВЕНА, 5 мая — РИА Новости. Европейцы на площадке ОБСЕ предпочитают не видеть наличие проблем внутри Украины, заявил в интервью РИА Новости постпред России при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, если американская сторона после встречи в Анкоридже допустила необходимость урегулирования первопричин конфликта, императивность долгосрочного и устойчивого решения, то европейцы «упорно делают вид», что на Украине все замечательно.

«И когда мы им указываем на то, что в действительности в этой стране происходит и на каких принципах она строится, это их очень раздражает — они предпочитают этого не видеть. А мы им прямым текстом говорим: если вы поддерживаете Украину, если считаете, что вместе с украинцами защищаете одни и те же ценности, тогда у нас нет другого выхода, кроме как сделать вывод, что ущемление прав русскоязычного населения, героизация нацизма, ущемление свободы слова и вероисповедания — это и есть ваши ценности», — сказал Полянский.

Российский дипломат отметил, что в этом сейчас наблюдается большой разлом между американской и европейской позицией.

«Европейцы же просто не допускают никакого разговора о том, что на Украине после завершения горячей фазы конфликта нужно будет что-то менять. По их мнению, в этой стране все идет в правильном направлении», — пояснил собеседник агентства.

