Дачников предупредили о риске столкнуться с чёрной плесенью в доме

За зиму стены, полы и мебель в доме, который стоял без отопления, промерзают. Когда на улице воздух прогревается до плюсовой температуры, тёплый влажный воздух начинает проникать внутрь дома. Он соприкасается с холодными стенами, охлаждается, и на поверхностях образуется конденсат. В итоге влажность может подниматься выше 70%.
Как предупредила в беседе с RT кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва, если конденсат появляется регулярно, а воздух застаивается (например, когда дом приезжают проветрить только на выходные), создаются условия для развития чёрной плесени.
«Споры этих грибов присутствуют в воздухе на улице, в почве и на растениях. В сухом помещении споры не наносят вреда, но при долгосрочном повышении влажности воздуха (выше 65—70%) споры впитывают влагу, прорастают и образуют колонии, которые мы видим как чёрные пятна», — объяснила специалист.
Отмечается, что грибной мицелий может прорастать внутрь обоев, штукатурки или дерева на глубину несколько сантиметров.
«В процессе своей жизнедеятельности плесневые грибы могут выделять микотоксины, которые затем попадают в воздух, которым дышит человек в помещении. В результате может развиться хронический кашель, одышка, а при длительном контакте — усталость, головные боли, снижение иммунитета. Это проявления так называемого синдрома больного здания. Чем обширнее площадь заражения плесневыми грибами, тем выше концентрация микотоксинов в воздухе», — подчеркнула эксперт.
По её словам, не стоит пытаться отмыть чёрные пятна отбеливателем.
«Гипохлорит натрия окисляет пигмент — и видимый чёрный цвет исчезает. Однако следует помнить, что сам раствор также содержит воду, которая уходит в стену и повышает влажность материала, поэтому через некоторое время грибок снова появится на поверхности. Лишь временный эффект будет наблюдаться и при аналогичной обработке хлоркой или уксусом», — предостерегла Золотарёва.
Более правильный способ борьбы с чёрной плесенью — использование фунгицидных грунтовок на основе четвертичных аммониевых соединений, которые способны просачиваться в пористые материалы и связываться с компонентами клеточной мембраны грибов, вызывая их гибель, считает эксперт.
«Для борьбы с плесневыми грибами сначала необходимо высушить помещение тепловой пушкой или осушителем до влажности ниже 50%. Затем механически счистить видимый налёт, а после обработать строго по инструкции профессиональным фунгицидом — обычно требуется два слоя с интервалом в сутки. Но если стена промерзает из-за строительного брака или изношенных межпанельных швов, никакая химия не поможет. Грибок будет возвращаться до тех пор, пока не будет удалена причина возникновения конденсата», — заключила она.
