Дачников предупредили о риске столкнуться с чёрной плесенью в доме

«Для борьбы с плесневыми грибами сначала необходимо высушить помещение тепловой пушкой или осушителем до влажности ниже 50%. Затем механически счистить видимый налёт, а после обработать строго по инструкции профессиональным фунгицидом — обычно требуется два слоя с интервалом в сутки. Но если стена промерзает из-за строительного брака или изношенных межпанельных швов, никакая химия не поможет. Грибок будет возвращаться до тех пор, пока не будет удалена причина возникновения конденсата», — заключила она.