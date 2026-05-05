Посол Корчунов: Запад пытается втянуть Шпицберген в «битву за Арктику»

Западные политики стараются втянуть демилитаризованный Шпицберген в «битву за Арктику».
Об этом ТАСС сказал российский посол в Норвегии Николай Корчунов.
«Попытки втянуть демилитаризованный Шпицберген в некую “битву за Арктику” предпринимаются не нами, а исключительно странами Запада», — подчеркнул он.
Ранее опрошенные RT политологи сообщили, что Арктика становится ключевым регионом глобальной конкуренции за природные ресурсы, и Россия, обладающая самой большой арктической территорией, играет в этом процессе ведущую роль.