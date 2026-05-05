Tasnim: США атаковали грузовые суда в Ормузском проливе

ДОХА, 5 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли из-за нападения США на два грузовых судна в Ормузском проливе. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в военных кругах.
По его информации, перевозившие гражданский груз суда следовали из оманского порта Хасаб к побережью Ирана. Об инциденте стало известно после проверки сообщений, что США потопили несколько иранских катеров.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на главу Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера проинформировало, что военные вертолеты США потопили шесть малых иранских катеров в Ормузском проливе. Иран опроверг эти утверждения, заявив, что ни одно плавсредство ВМС Ирана не было потоплено США 4 мая.