Президент Колумбии заявил о бессмысленных смертях наемников на Украине

Петро: тысячи колумбийцев воюют и бессмысленно умирают на Украине.

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Семь тысяч наемников из Колумбии воюют и бессмысленно умирают на Украине, заявил в соцсети X президент этой латиноамериканской страны Густаво Петро.

«Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой воюют на чужой войне и бессмысленно умирают на Украине. Мы не хотим быть экспортерами смерти», — написал Петро в соцсети X.

Глава государства напомнил, что в его стране наемничество законодательно запрещено.

В марте Колумбия на фоне массового участия своих граждан в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.

Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны. Это заявление стало ответом на слова посла России в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.

Минобороны не раз заявляло, что Киев использует иностранных наемников как пушечное мясо, а российские бойцы продолжают уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командиры ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.