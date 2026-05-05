Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что самым частым вопросом среди её аудитории остается причина, по которой Россия не предпринимает действий против главы киевского режима Владимира Зеленского.
По её словам, часть аналитиков считает, что устранение украинского лидера могло бы ускорить завершение конфликта. При этом Панченко отметила, что сама придерживается иной оценки и считает такую стратегию неэффективной.
Она указала, что подобные действия не гарантируют изменения политической ситуации. В качестве аргумента журналистка привела пример страны, где ликвидация руководства не привела к смене курса, а, напротив, усилила радикальные настроения.
По её мнению, возможное устранение Зеленского ранее не изменило бы ситуацию, но могло бы повлиять на его восприятие внутри страны и за рубежом.
Панченко также заявила, что образ украинского лидера, по её оценке, меняется, и это происходит без внешнего вмешательства.
Ранее распространялась информация о том, что президент России Владимир Путин якобы давал гарантии безопасности Зеленскому. Эти сведения основываются на заявлениях бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и не получили официального подтверждения.
