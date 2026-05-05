Бойцы ВС РФ взорвали бетонную ловушку — выбрались после трех суток

Российские бойцы, оказавшиеся заблокированными в бетонной капсуле в Новопавловке, смогли выбраться наружу после серии подрывов изнутри.
По словам военнослужащего 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Андрея Бабаева, он вместе с двумя сослуживцами оказался в укрытии после штурма. Входы были перекрыты, а единственным местом для защиты стала железобетонная капсула.
Во время обстрелов по позиции пришлось до 40−50 дронов. После одного из попаданий дверь в укрытии заклинило, и выбраться самостоятельно не удалось.
К бойцам пытались пробиться сослуживцы, однако открыть дверь снаружи не смогли. Спустя три дня находившиеся внутри приняли решение использовать тротиловые шашки.
Несколько подрывов не дали результата, но в итоге в конструкции образовалось отверстие. Через него военнослужащие смогли покинуть капсулу.
Ранее сообщалось, что на окраине Новопавловки были уничтожены девять железобетонных опорных пунктов. Укрепления были построены по стандартам НАТО и считались сложными для штурма.
