Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВС РФ взорвали бетонную ловушку — выбрались после трех суток

Российские бойцы, оказавшиеся заблокированными в бетонной капсуле в Новопавловке, смогли выбраться наружу после серии подрывов изнутри.

Российские бойцы, оказавшиеся заблокированными в бетонной капсуле в Новопавловке, смогли выбраться наружу после серии подрывов изнутри.

По словам военнослужащего 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Андрея Бабаева, он вместе с двумя сослуживцами оказался в укрытии после штурма. Входы были перекрыты, а единственным местом для защиты стала железобетонная капсула.

Во время обстрелов по позиции пришлось до 40−50 дронов. После одного из попаданий дверь в укрытии заклинило, и выбраться самостоятельно не удалось.

К бойцам пытались пробиться сослуживцы, однако открыть дверь снаружи не смогли. Спустя три дня находившиеся внутри приняли решение использовать тротиловые шашки.

Несколько подрывов не дали результата, но в итоге в конструкции образовалось отверстие. Через него военнослужащие смогли покинуть капсулу.

Ранее сообщалось, что на окраине Новопавловки были уничтожены девять железобетонных опорных пунктов. Укрепления были построены по стандартам НАТО и считались сложными для штурма.

Читайте также: Зеленский объявил «режим тишины» — в Госдуме заявили о хитром маневре.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше