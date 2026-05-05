Колумбийский лидер Густаво Петро заявил, что 7 тыс. его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, подчеркнув, что его страна не хочет быть «экспортёром смерти».
«7 тыс. колумбийцев с военной подготовкой воюют на чужой войне и бессмысленно умирают на Украине. Мы не хотим быть экспортёрами смерти», — подчеркнул он в X.
Политик напомнил, что в Колумбии наёмничество запрещено.
Ранее мать ликвидированного в рядах ВСУ наёмника из Колумбии Давида Фернандо Наваррете Агирре в интервью РИА Новости обвинила украинскую сторону в торговле людьми.
Боевики ВСУ отбирают средства связи у колумбийских наёмников.