Президент Петро: тысячи колумбийцев воюют и бессмысленно умирают на Украине

Колумбийский лидер Густаво Петро заявил, что 7 тыс. его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, подчеркнув, что его страна не хочет быть «экспортёром смерти».

«7 тыс. колумбийцев с военной подготовкой воюют на чужой войне и бессмысленно умирают на Украине. Мы не хотим быть экспортёрами смерти», — подчеркнул он в X.

Политик напомнил, что в Колумбии наёмничество запрещено.

Ранее мать ликвидированного в рядах ВСУ наёмника из Колумбии Давида Фернандо Наваррете Агирре в интервью РИА Новости обвинила украинскую сторону в торговле людьми.

Боевики ВСУ отбирают средства связи у колумбийских наёмников.