Трамп: Украина продолжает боевые действия за счет оружия США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина способна продолжать боевые действия благодаря продажам американского оружия странам Европы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина способна продолжать боевые действия благодаря продажам американского оружия странам Европы.

«Мы продаем его НАТО, а они уже распределяют. Скажу так: они (украинцы — “Ъ”.) имеют возможность сражаться, потому что — независимо от того, великолепна ли техника или не совсем — они имеют возможность воевать», — сказал американский президент в интервью изданию Salem News.

Страны Европы оплачивают поставки оружия Украине из США по механизму PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Программа была запущена в июле 2025 года, первая поставка состоялась в сентябре.

В феврале генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в 2026 году Украина получит американского вооружения на $15 млрд. На прошлой неделе Financial Times сообщила, что из-за американской военной операции в Иране США предупредили союзников о задержках поставок оружия.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
