Лейбористы отстранили Стармера от избирательной кампании из-за токсичности

По данным издания, его участие в предвыборных мероприятиях резко сократилось. С начала марта Стармер появился лишь на небольшом числе встреч, тогда как основная нагрузка по агитации легла на других представителей партии. Внутри лейбористов считают, что публичные выступления премьера могут скорее навредить результатам кандидатов, чем помочь им. Причиной называют его низкий уровень доверия у части избирателей и общий негативный фон вокруг его фигуры.