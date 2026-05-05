Ночью включили тревогу — в Курганской области объявили ракетную опасность

В Курганской области ночью был введен режим «Ракетная опасность», позже его отменили, сообщала пресс-служба правительства региона.
Сообщение об угрозе появилось в 1:07 по московскому времени. Власти указали, что на месте работают дежурные службы и силовые ведомства.
В 3:03 был дан отбой. Жителей уведомили об отмене режима.
В ту же ночь аналогичные меры вводились на территории Приволжского федерального округа, а также в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе.
Поступали сообщения о взрывах в Казани. По словам местных жителей, в небе была видна вспышка, сопровождалась глухими звуками. Отмечалось срабатывание сирен ракетной опасности. По имеющейся информации, речь может идти о работе средств ПВО.
Позже сообщалось об атаке на Чебоксары и одноименный округ в Чувашии. Глава республики Олег Николаев заявил об одном пострадавшем.
