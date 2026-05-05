Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью включили тревогу — в Курганской области объявили ракетную опасность

В Курганской области ночью был введен режим «Ракетная опасность», позже его отменили, сообщала пресс-служба правительства региона.

В Курганской области ночью был введен режим «Ракетная опасность», позже его отменили, сообщала пресс-служба правительства региона.

Сообщение об угрозе появилось в 1:07 по московскому времени. Власти указали, что на месте работают дежурные службы и силовые ведомства.

В 3:03 был дан отбой. Жителей уведомили об отмене режима.

В ту же ночь аналогичные меры вводились на территории Приволжского федерального округа, а также в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Поступали сообщения о взрывах в Казани. По словам местных жителей, в небе была видна вспышка, сопровождалась глухими звуками. Отмечалось срабатывание сирен ракетной опасности. По имеющейся информации, речь может идти о работе средств ПВО.

Позже сообщалось об атаке на Чебоксары и одноименный округ в Чувашии. Глава республики Олег Николаев заявил об одном пострадавшем.

Читайте также: Торговый центр повреждён в результате атаки по Чебоксарам.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше