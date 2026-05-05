Словакия не препятствует мероприятиям ко Дню Победы, заявили в посольстве

БРАТИСЛАВА, 5 мая — РИА Новости. Организация мероприятий ко Дню Победы, которые готовит российское посольство в Братиславе, проходит при содействии властей Словакии, рассказали РИА Новости в дипмиссии РФ.
«Мероприятия готовятся при необходимом содействии словацких властей, каких-то проблемных вопросов не возникает», — сообщили в посольстве РФ.
В дипмиссии рассказали, что 9 мая состоится церемония возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов-освободителей на горе «Славин» с участием послов представленных в Братиславе стран, ранее входивших в состав СССР, а также Китая, соотечественников и друзей из словацких общественных организаций.
Посольство РФ в Братиславе также в преддверии Дня Победы организовывает прием «с приглашением словацких официальных лиц и представителей общественности, соотечественников, а также той части дипкорпуса, которая представляет страны мирового большинства».