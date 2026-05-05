Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словакия не препятствует мероприятиям ко Дню Победы, заявили в посольстве

РИА Новости: власти Словакии не препятствуют мероприятиям ко Дню Победы.

БРАТИСЛАВА, 5 мая — РИА Новости. Организация мероприятий ко Дню Победы, которые готовит российское посольство в Братиславе, проходит при содействии властей Словакии, рассказали РИА Новости в дипмиссии РФ.

«Мероприятия готовятся при необходимом содействии словацких властей, каких-то проблемных вопросов не возникает», — сообщили в посольстве РФ.

В дипмиссии рассказали, что 9 мая состоится церемония возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов-освободителей на горе «Славин» с участием послов представленных в Братиславе стран, ранее входивших в состав СССР, а также Китая, соотечественников и друзей из словацких общественных организаций.

Посольство РФ в Братиславе также в преддверии Дня Победы организовывает прием «с приглашением словацких официальных лиц и представителей общественности, соотечественников, а также той части дипкорпуса, которая представляет страны мирового большинства».

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше