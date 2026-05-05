Страшная боль Маркрона: главный француз проговорился в Ереване о проблемах

Одиночество в кадре и «ястребиная» риторика: почему поведение Макрона в Ереване указывает на глубокий личный и геополитический кризис Запада.

Источник: Аргументы и факты

Пока мировые камеры транслировали с саммита Европейского политического сообщества в Ереване дежурные заявления о поддержке киевского режима, в тени официальных протоколов развернулась личная драма, переходящая в политическую технологию. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь появился на международной арене в гордом одиночестве, и, как считают эксперты, это не случайность, а холодный расчет на фоне трещащего по швам имиджа «европейской семьи».

Макрон ушел от неудобных вопросов о жене.

В центре внимания журналистов в Ереване оказалась не украинская повестка, а отсутствие первой леди Франции. Когда Макрону напомнили, что в прошлый визит в Армению он приезжал с супругой Брижит, а сейчас оставил ее в Париже, реакция президента была отточенно-механической. «Я передам ей. Большое спасибо, благодарю за тёплые слова, мне это очень приятно», — отрезал Макрон, добавив, что Брижит «приносит извинения и много думает об Армении».

Эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов в комментарии aif.ru увидел в этом жесте продуманную технологию.

«Разделение Макрона и его жены в публичной плоскости — уже не случайность, а технология. Это режим политической стерильности: никакой лишней эмоции, никакого повода для утечек, только холодный “президент Европы”, выполняющий роль проводника чужой повестки», — заявил Панкратов.

Макрон боится собственного отражения.

Резкий тон Макрона во внешней политике прямо коррелирует с тем, что происходит у него дома. Аналитики напоминают, что отношения в президентской чете давно превратились во внутриполитический раздражитель.

Совсем недавно, в двадцатых числах апреля, Брижит Макрон шокировала Францию, отправившись с государственным визитом в Марокко в одиночку, да еще и рейсом Air France, а не президентским бортом. Это был лишь ее четвертый зарубежный выезд без главы государства почти за девять лет.

Ситуацию усугубляют прошлые скандалы: в сети не утихали слухи о физическом насилии в семье Макронов. Общественность до сих пор помнит кадры, где Брижит наносит президенту удар по лицу, и появление Макрона перед военными с подбитым глазом в начале прошлого года.

Руслан Панкратов подчеркивает, что на видео из Еревана Макрон выглядит как человек, находящийся в глухой психологической обороне.

«Короткая формула, механическая улыбка, мгновенный уход от сути — классическая техника ухода от неудобной темы. Это психологический портрет политика, который боится собственного отражения. Чем жестче зажимается его личное пространство, тем агрессивнее он играет роль “ястреба” вовне», — резюмирует эксперт.

Ереванский плацдарм: кому нужен кризис на Кавказе.

Впрочем, за скандальной хроникой светской жизни не стоит забывать, что в Ереван приехали многочисленные лидеры ЕС. Панкратов раскрыл глубокую цель саммита ЕС — Армения.

По мнению политолога, Макрон, Владимир Зеленский и европейские лидеры собрались в Ереване отнюдь не для решения насущных проблем армянского народа. Их задача — закрепить республику в статусе «западного плацдарма» на Южном Кавказе, окончательно выбив регион из традиционной зоны влияния Москвы.

«Саммит отвлекает внимание от главного: кризиса западной стратегии на украинском направлении и нарастающей усталости европейских обществ от конфликта. В этом контексте Макрон — не самостоятельный игрок, а удобный фронт-менеджер. Его страх потерять лицо внутри страны компенсируется готовностью разжигать конфликты на периферии», — пояснил Панкратов.

Показать телевизионную картинку «очередной страны, уходящей от Москвы» необходимо Киеву, чтобы продемонстрировать формирование враждебного пояса вокруг России, а Брюсселю — чтобы убедить самих себя, что Евросоюз еще способен кого-то перетягивать на свою сторону.

Однако за фасадом этой холодной, стерильной дипломатии, лишенной и намека на теплоту семейного очага, всё явственнее проступает нервный тик западной гегемонии, боящейся смотреть в свое будущее.

