СМИ: США ударили по двум гражданским катерам, шедшим с грузами в Иран

«(В результате проведенных расследований — ред.) было установлено, что американские вооруженные силы атаковали два небольших судна с гражданскими грузами, следовавших из Эль-Хасаба на побережье Омана в сторону Ирана,» — приводит агентство слова источника.
Tasnim со ссылкой на источник отмечает, что в результате атаки США погибли пять гражданских пассажиров. В сообщении подчеркивается, что данные события описывались американской стороной как успешная операция якобы против иранских вооруженных катеров.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на высокопоставленный иранский военный источник утверждала, что заявление США о потоплении нескольких иранских военных катеров не соответствует действительности.