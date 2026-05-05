Россиян предупредили об атаках мошенников перед Днём Победы

Злоумышленники звонят от лица соцзащиты, Социального фонда России или сервиса «Госуслуги» с обещанием «выплат» ко Дню Победы, предупредил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.
«Цель — любой ценой заполучить код из смс, данные карты и персональные данные», — заявил эксперт.
Он предупредил, что аферисты используют специально созданные фишинговые сайты, где просят перевести «комиссию за получение средств».
Кроме того, как рассказал Щербаченко, мошенники рассылают приглашения на парад Победы с ссылкой для «обязательного бронирования места». Если человек переходит по ссылке, то он попадает на фишинговый сайт, пояснил аналитик.
Щербаченко также отметил, что злоумышленники организуют фальшивые сборы «на подарки ветеранам» с поддельными реквизитами.
Собеседник RT порекомендовал никому не сообщать код из смс, даже если звонящий представляется сотрудником «Госуслуг» или соцзащиты.
«Не переходите по ссылкам от неизвестных лиц, в том числе с сообщением о приглашении на парад Победы. Проверяйте информацию о выплатах в официальных источниках — на сайте “Госуслуги”, на сайте СФР или в отделении соцзащиты. Переводите деньги на помощь ветеранам только через проверенные благотворительные фонды, чьи реквизиты можно найти на официальных сайтах. Если к вам обращаются и просят перевести “комиссию с получения социальной выплаты”, это красный флаг и признак мошенничества», — заключил он.
