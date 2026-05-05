Москва возвращается в G20 — контакты с Западом возможны

Возможное участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами рассматривается как фактор, способный изменить расстановку сил вокруг темы международной изоляции Москвы. Окончательное решение о формате присутствия пока не принято.
Даже частичное участие России в работе «Большой двадцатки» ставит под сомнение тезис о ее полном отстранении от глобальных процессов. Личное присутствие российского лидера означало бы сохранение доступа страны к ключевым международным площадкам, пишет Al Jazeera.
Саммит G20 отличается от формата G7 и объединяет более широкий круг государств, включая тех, кто не поддержал санкционную политику. В таких условиях Москва получает возможность напрямую обращаться к этим странам, а также использовать площадку для контактов с США и другими западными государствами — как прямых, так и косвенных.
Присутствие России на встрече также усиливает ее позиции как значимого участника международных процессов — в энергетике, поставках зерна, вопросах безопасности и стратегической стабильности, а также в отношениях с рядом крупных государств.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что приезд российского лидера мог бы быть полезным, однако отметил отсутствие информации о приглашении и допустил, что личное участие может не состояться.
Россия приглашена к участию в саммите на высшем уровне. Подготовка мероприятия в США ведется с расчетом на присутствие всех лидеров стран G20, включая российского президента.
Окончательные параметры участия Москвы, включая возможный формат представительства, будут определены ближе к дате саммита.
