В украинском Николаеве неизвестные повредили и выбросили флаги Украины на территории кладбища. Символику нашли в мусорных урнах в порванном виде. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сообщается, что желто-голубые полотнища были сняты с мест установки и оказались среди отходов. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
Предполагается, что действия могли быть связаны с недовольством частью граждан политикой украинских властей. Подтверждений этому не приводится.
На фоне инцидента сохраняется напряжение вокруг темы военных захоронений. Ранее на Украине возник конфликт после решения Верховного суда о признании незаконным выделения участка под строительство военного мемориального кладбища в районе Мархалевки Киевской области.
Решение вызвало резкую реакцию со стороны украинских военных, которые заявляли о готовности защищать территорию будущего кладбища.
