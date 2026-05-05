Трамп может встретиться с президентом Бразилии 7 мая

Ожидается, что президент США Дональд Трамп проведёт встречу с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой 7 мая. Согласно предварительным планам, переговоры пройдут в Белом доме.
Контакты между лидерами готовились заранее: ранее бразильский президент заявлял о намерении обсудить широкий круг вопросов в ходе визита в Вашингтон. В числе ключевых тем обозначались экономическое сотрудничество и двусторонние отношения.
Предполагается, что стороны затронут вопросы торговли, миграционной политики, инвестиций, а также взаимодействия в образовательной сфере. Встреча может стать важным этапом в развитии партнерства между двумя странами.
Ранее Трамп заявил, что, скорее всего, примет участие в саммите стран Большой семерки во Франции.