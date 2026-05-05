Сенатор Гибатдинов призвал сократить новогодние праздники в пользу майских

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил сократить выходные в период новогодних праздников в пользу майских.
Об этом пишет РИА Новости.
«Согласно производственному календарю на 2027 год, новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, тогда как майские выходные значительно короче и разделены рабочими днями», — обратил внимание Гибатдинов.
Сенатор также отметил, что во время хорошей погоды на майских праздниках многие граждане вынуждены на несколько дней возвращаться с дач в крупные города, чтобы отработать всего несколько дней из-за разрыва между праздничными днями.
