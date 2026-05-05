Политолог Коршунов пояснил, под чьим контролем находится Ормузский пролив

«Мы наблюдаем конкурентный “двойной контроль”. Иран контролирует сам проход в Ормузский пролив, а США — внешний периметр», — заявил в беседе с ИА «Время Н» заведующий кафедрой международных отношений и зарубежного регионоведения НГЛУ имени Н. А. Добролюбова Дмитрий Коршунов, комментируя ситуацию, связанную с контролем на Ормузским проливом.
По словам Коршунова, Иран закрыл пролив для своих противников и их союзников.
«Он ввёл особые пошлины для ряда стран и разрешил проход только избранным государствам. Фактически Тегеран присвоил себе роль диспетчера всей глобальной энергетики — и превратил пролив в беспрецедентный рычаг давления», — пояснил эксперт.
В свою очередь, США ввели блокаду иранских портов — своего рода «блокаду блокировщика».
«Но здесь важный нюанс: американский военно-морской флот способен блокировать иранские порты, однако он не может ни остановить саму иранскую блокаду пролива, ни открыть его для союзников США», — отметил политолог.
Собеседник информагентства подчеркнул, что ни одна из сторон сегодня не обладает достаточными возможностями, чтобы установить полный контроль над проливом чисто военными средствами.
Отвечая на вопрос, сможет ли Иран победить в данном конфликте и кем из него выдут Соединенные Штаты, Дмитрий Коршунов сказал:
«Важно сначала определить, что мы вообще считаем победой. Ясно, что конвенционную войну Иран выиграть не может. У него просто нет возможности нанести военное поражение США или Израилю. Однако политически Иран смотрится гораздо выигрышнее. Посмотрим на цели США и Израиля — смена режима, уничтожение военного потенциала Ирана. Ни одна из этих целей не была достигнута».
Эксперт считает, что иранская политическая система выжила и продемонстрировала устойчивость. Более того, власть даже укрепилась вокруг Корпуса стражей исламской революции (КСИР). И страна сохранила свой главный козырь — рычаг контроля над Ормузским проливом.
«Выживание режима в условиях прямого удара со стороны коалиции глобальной и региональной державы — это само по себе историческая победа», — констатировал Дмитрий Коршунов.
Он добавил, что США в этом конфликте испортили отношения с собственными европейскими союзниками, которые выступили с открытой критикой американской политики.
«Штаты показали, что не способны обеспечить безопасность своих партнёров на Ближнем Востоке. Само решение начать агрессию против Ирана, возможно, войдёт в учебники как один из худших примеров американской внешней политики. США в очередной раз поставили под серьёзное сомнение свою способность играть роль ответственного участника мировой политики. А это объективно усиливает тренд в сторону многополярности современного мира», — заключил эксперт.
