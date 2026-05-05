Президент потребовал прекратить секс за работу — грозят строгие меры

Президент Ганы Джон Драмани Махама выступил против практики, при которой женщин принимают на работу только при согласии на секс с руководством. Он заявил о необходимости пресечь такие действия и усилить ответственность за подобные нарушения.
Заявление прозвучало 2 мая 2026 года во время встречи с жителями города Адвесо в Кофоридуа. По словам главы государства, подобное поведение унижает женщин и влияет на справедливость решений при трудоустройстве.
Он указал на случаи злоупотребления служебным положением и подчеркнул, что такие действия должны быть остановлены с помощью жестких правовых мер. Рассматривается возможность принятия закона, предусматривающего строгие санкции за домогательства к соискателям.
Махама придерживается курса на гендерное равенство и ставит задачу обеспечить равное представительство мужчин и женщин в государственных структурах к 2028 году.
Джон Драмани Махама занимает пост президента с 7 января 2025 года. Ранее он уже возглавлял страну в период с 2012 по 2017 год.
