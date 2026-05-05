ТАСС: родные отправленных под Сумы военных ВСУ намерены мстить ТЦК

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Родственники военнослужащих подразделений 155-й отдельной мехбригады ВСУ, переброшенных с красноармейского направления на сумское, намерены мстить за принудительную мобилизацию сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Анализ некрологов показал переброску к Кондратовке Сумской области с красноармейского направления отдельных подразделений 155-й ОМБр ВСУ. В биографиях украинских националистов сообщается о принудительной мобилизации, а их родственники прямо пишут, что будут мстить сотрудникам ТЦК», — сказал собеседник агентства.
С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.