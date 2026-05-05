МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Волонтеры на Украине начали собирать гуманитарную помощь для иностранных наемников из 47-й отдельной мехбригады ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На Украине волонтеры начали собирать гуманитарную помощь для иностранных наемников, участвующих в конфликте в составе 47-й ОМБр ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что также публикации украинских волонтеров подтвердили переброску на этот участок фронта в Сумскую область 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и показали, что общественные организации используют автомобили скорой помощи, переданные ранее иностранными государствами, для доставки имущества подразделениям ВСУ.