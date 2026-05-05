Мурашко: Шри-Ланка заинтересована в развитии сотрудничества с РФ по медпродукции

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая. /ТАСС/. Власти Шри-Ланки проявили заинтересованность в развитии сотрудничества с Россией в сфере медицинской продукции. Об этом сообщил журналистам посетивший республику с рабочим визитом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По итогам переговоров с министром здравоохранения и средств массовой информации Шри-Ланки Налиндой Джаятиссой глава российского Минздрава отметил, что стороны «определили направления для совместной работы». «Министр здравоохранения Шри-Ланки выразил заинтересованность в налаживании двусторонних отношений, поддержке сотрудничества в сфере медицинской продукции, образования», — отметил он.
Как сообщили ТАСС в российской делегации, министры «обсудили сотрудничество двух стран в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также вопрос о признании дипломов с расширением подготовки специалистов, в том числе по программам ординатуры». Кроме того, они обсудили сотрудничество в вопросах обеспечения доступности качественной медицинской помощи, лекарственных средств и медицинского оборудования для жителей двух стран.
«В следующем году исполняется 70 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами и 50 лет с момента подписания торгового соглашения. Хочу отметить, что существует потенциал для увеличения товарооборота между нашими странами, в частности по направлению медицинской продукции», — сказал Мурашко, добавив, что «с ланкийской стороны выражена большая заинтересованность в развитии данных контактов».
По его словам, Россия готова предложить надежные и конкурентоспособные медицинские изделия для диагностики различных заболеваний. «Ранняя диагностика инфекционных и неинфекционных заболеваний — одно из самых сильных направлений российской медицины. Уверен, наши достижения в этом направлении будут востребованы и интересны в том числе для бизнес-сообщества», — указал он.
Помимо этого, глава Минздрава России отметил перспективы развития сотрудничества в области медицинского туризма. Так, за период реализации проекта «Экспорт медицинских услуг» с 2021 года по 2025 год в Российской Федерации медицинскую помощь получили 26,3 тыс. пациентов из Шри-Ланки. «Медицинский туризм в нашей стране ежегодно прирастает как по числу иностранных пациентов, так и в финансовом выражении», — добавил он.