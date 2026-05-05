Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что около семи тысяч граждан страны с военной подготовкой участвуют в боевых действиях на Украине и гибнут. Он подчеркнул, что власти не намерены допускать превращения страны в источник наемников.
Глава государства напомнил, что наемничество в Колумбии запрещено законом. По его словам, участие граждан в подобных конфликтах противоречит национальной политике.
В марте страна ратифицировала присоединение к Международной конвенции 1989 года, направленной против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников. Решение принято на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне украинских сил.
Ранее Петро называл наемничество «ограблением страны». Поводом стали оценки о сохраняющемся высоком уровне отправки граждан Колумбии на Украину.
Отмечается, что иностранные наемники задействованы в боевых действиях на стороне Киева. Указывалось, что их используют на наиболее опасных участках, при этом координация действий оценивается как слабая, а вероятность выживания — низкая.
Читайте также: Ликвидация Зеленского не изменит ход событий — журналистка объяснила позицию.