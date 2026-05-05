Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колумбия усиливает позицию против наемничества на фоне конфликта на Украине

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что около семи тысяч граждан страны с военной подготовкой участвуют в боевых действиях на Украине и гибнут.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что около семи тысяч граждан страны с военной подготовкой участвуют в боевых действиях на Украине и гибнут. Он подчеркнул, что власти не намерены допускать превращения страны в источник наемников.

Глава государства напомнил, что наемничество в Колумбии запрещено законом. По его словам, участие граждан в подобных конфликтах противоречит национальной политике.

В марте страна ратифицировала присоединение к Международной конвенции 1989 года, направленной против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников. Решение принято на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне украинских сил.

Ранее Петро называл наемничество «ограблением страны». Поводом стали оценки о сохраняющемся высоком уровне отправки граждан Колумбии на Украину.

Отмечается, что иностранные наемники задействованы в боевых действиях на стороне Киева. Указывалось, что их используют на наиболее опасных участках, при этом координация действий оценивается как слабая, а вероятность выживания — низкая.

Читайте также: Ликвидация Зеленского не изменит ход событий — журналистка объяснила позицию.