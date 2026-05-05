Слуцкий назвал тактической уловкой объявление Зеленским режима тишины

Владимир Зеленский пошёл на тактическую уловку, отвергнув перемирие на День Победы и объявив режим тишины с 6 мая.
Об этом заявил депутат ГД Леонид Слуцкий.
«Зеленский решил пойти на тактическую уловку и объявить “режим тишины” в ночь с 5 на 6 мая. Причины банальны — уязвлённое самолюбие», — подчеркнул парламентарий.
Слуцкий отметил, что Зеленскому не нужен мир.
В Минобороны России заявили, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы.
Россия, как говорится в заявлении оборонного ведомства, рассчитывает, что Украина последует её примеру.
Также подчёркивается, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по столице Украины, если киевский режим попытается сорвать празднование 9 Мая.
Зеленский назвал несерьёзной идею о перемирии с Россией на День Победы в Великой Отечественной войне.
При этом Зеленский заявил, что Украина вводит режим тишины в ночь с 5 на 6 мая.