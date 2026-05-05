Кристен Михал посетит Нарву 9 мая вместе с делегацией ЕС

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал 9 мая посетит город Нарва, где примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Европы. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
По данным ERR, глава правительства прибудет в приграничный город в субботу, чтобы присутствовать на праздничной программе. Торжества запланированы на Рыночной и Стокгольмской площадях, расположенных вблизи российской границы.
Вместе с Михалом в Нарву направится комиссар ЕС, занимающийся вопросами равенства поколений, молодежи, культуры, спорта Гленн Микаллеф. Их участие заявлено в рамках мероприятий, посвящённых европейской дате.
Дополнительно сообщается, что эстонский туристический оператор Hansareisid организовал 9 мая экскурсионные поездки в Нарву и приграничные районы. Программа рассчитана на желающих наблюдать праздничные мероприятия, связанные с Днём Европы, в непосредственной близости от границы с Россией.
