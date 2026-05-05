В столицу Армении прибыли лидеры и высокопоставленные представители европейских стран и международных структур. Среди участников — президент Франции, генсек НАТО, руководство Еврокомиссии и Евросовета, а также главы правительств ряда европейских государств. Президент Азербайджана выступил по видеосвязи, Турцию представлял вице-президент.
В ходе саммита состоялись двусторонние контакты. Премьер-министр Армении провел переговоры с представителем Турции. Стороны подписали меморандум о восстановлении исторического моста на границе двух стран. Этот шаг стал одним из элементов возобновления взаимодействия после длительного перерыва.
Вопрос открытия сухопутного сообщения между Арменией и Турцией остается нерешенным. При этом авиасообщение между странами было восстановлено ранее. Ереван стремится к расширению логистических связей после событий 2020 года.
Отдельное внимание участники уделили вопросам безопасности и международной повестке. Обсуждалась ситуация вокруг Ормузского пролива, включая необходимость обеспечения прохода судов. Затрагивалась и тема использования военных баз, а также позиция США по ряду ограничений.
На саммит прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский. Он провел переговоры с армянским руководством и ряд встреч с европейскими лидерами. Обсуждались вопросы региональной безопасности, а также взаимодействие в сфере поставок вооружений. Также состоялась его встреча с премьер-министром Грузии — первая за несколько лет.
Генсек НАТО провел отдельную беседу с премьером Армении. Стороны обсудили региональную стабильность и перспективы взаимодействия.
Саммит стал частью более широкой повестки. Уже 5 мая в Ереване запланирована встреча в формате «Армения — ЕС», на которой предполагается обсуждение финансовой поддержки и расширения сотрудничества в транспортной, энергетической и цифровой сферах.
