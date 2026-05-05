Саммит в Ереване собрал лидеров ЕС и НАТО — обсуждали безопасность и Украину

На саммит прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский. Он провел переговоры с армянским руководством и ряд встреч с европейскими лидерами. Обсуждались вопросы региональной безопасности, а также взаимодействие в сфере поставок вооружений. Также состоялась его встреча с премьер-министром Грузии — первая за несколько лет.