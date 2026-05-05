Двух россиянок передали дипломатам РФ после освобождения из кол-центров в Мьянме

«Сегодня при содействии сотрудников посольства России в Мьянме и МВД России состоялась передача двух гражданок Российской Федерации, освобожденных из мошеннических кол-центров на территории Мьянмы, сотрудникам посольства России в Таиланде для их дальнейшей репатриации. Операция была проведена при тесном взаимодействии дипломатических представительств и компетентных органов стран пребывания, что позволило обеспечить безопасность гражданок на всех этапах их перемещения. В настоящее время им оказывается необходимая консульская помощь, а также содействие в оформлении документов для возвращения на родину», — рассказали в диппредставительстве.