Двух россиянок передали дипломатам РФ после освобождения из кол-центров в Мьянме

«Сегодня при содействии сотрудников посольства России в Мьянме и МВД России состоялась передача двух гражданок Российской Федерации, освобожденных из мошеннических кол-центров на территории Мьянмы, сотрудникам посольства России в Таиланде для их дальнейшей репатриации. Операция была проведена при тесном взаимодействии дипломатических представительств и компетентных органов стран пребывания, что позволило обеспечить безопасность гражданок на всех этапах их перемещения. В настоящее время им оказывается необходимая консульская помощь, а также содействие в оформлении документов для возвращения на родину», — рассказали в диппредставительстве.
«Сотрудники посольства России в Мьянме в координации с МВД России и полицией Мьянмы продолжают работу по противодействию вовлечению граждан в незаконную деятельность. Особое внимание уделяется информированию соотечественников о рисках сотрудничества с непроверенными работодателями из стран Индокитая», — указал собеседник агентства.
Как ранее сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Янгоне Искандер Азизов, российские дипломаты за последние два года оказали помощь в возвращении на родину 19 соотечественникам. С учетом новых данных число освобожденных увеличилось до 21. Азизов подчеркнул, что власти республики «объявили борьбу с онлайн-мошенничеством и другими видами незаконной деятельности национальной задачей и в настоящее время активизируют свои усилия по противодействию работе центров киберпреступности», в том числе в сотрудничестве с Китаем и Таиландом.
Дипломат призвал россиян не терять бдительности в отношении предложений высокооплачиваемой работы в государствах Юго-Восточной Азии, особенно в туристической, модельной и переводческой сферах. Он отметил, что «киберпреступники связываются с потенциальными жертвами в интернете и приглашают на высокооплачиваемую работу в странах Индокитая, как правило, в сфере креативных услуг».