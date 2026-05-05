Охрана США провела судно Maersk через Ормузский пролив

Датский контейнеровоз Maersk под флагом США прошел Ормузский пролив в сопровождении американских военных. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на заявление компании. Операция прошла без инцидентов.
Как уточняет TV2, судно находилось в акватории Персидского залива с февраля — с момента обострения обстановки в регионе. Перевозчик не мог вывести борт из-за отсутствия гарантий безопасности. Позднее американское командование вышло на связь с Maersk и предложило эскорт для прохода через пролив.
В заявлении компании, которое приводит телеканал, говорится, что контейнеровоз покинул Персидский залив под охраной военнослужащих США. Прохождение Ормузского пролива, стратегически важной морской артерии, завершилось без происшествий.
Эвакуация судна Maersk стала частью более масштабной операции Пентагона. 4 мая Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о запуске миссии «Свобода» с участием 15 тыс. военных. Цель операции — восстановить свободу судоходства для коммерческих судов в зоне Ормузского пролива, который Иран перекрыл в конце февраля в ответ на военную операцию США и Израиля. По данным CENTCOM, помимо датского контейнеровоза успешно прошли два американских торговых судна.
