Охрана США провела судно Maersk через Ормузский пролив

Как уточняет TV2, судно находилось в акватории Персидского залива с февраля — с момента обострения обстановки в регионе. Перевозчик не мог вывести борт из-за отсутствия гарантий безопасности. Позднее американское командование вышло на связь с Maersk и предложило эскорт для прохода через пролив.