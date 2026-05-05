Минобороны Германии опровергло информацию об отмене размещения американских ракет

Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD говорил, что США, вопреки прежним договоренностям, не будут размещать на территории страны ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. По его словам, отказ от развертывания ракет связан не с разладом между США и Германией из-за войны в Иране, а с тем, что таких ракет сейчас не хватает самим США.