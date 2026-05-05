Обама раскритиковал Трампа после встречи в 2016-м — жесткая оценка

Бывший президент США Барак Обама дал жесткую оценку Дональду Трампу после их встречи в Белом доме в ноябре 2016 года. По его словам, избранный на тот момент глава государства произвел впечатление человека, не проявляющего интереса к ключевым вопросам.
Разговор состоялся в Овальном кабинете в рамках традиционного визита победителя выборов. Обама отметил, что собеседник не проявлял вовлеченности в обсуждение угроз национальной безопасности, включая темы, связанные с Северной Кореей и Россией, и переключался на обсуждение собственных предвыборных мероприятий.
Во время встречи Обама предложил сохранить ряд инициатив, реализованных при его администрации, в том числе реформу здравоохранения и договоренности по ядерной программе Ирана. Трамп заявил, что готов рассмотреть эти предложения.
Встреча прошла 10 ноября 2016 года, спустя несколько дней после выборов, на которых Трамп победил Хиллари Клинтон, получив большинство голосов выборщиков. Его первый президентский срок начался в январе 2017 года.
Позднее Обама заявил, что не питает иллюзий в отношении Трампа и регулярно возвращается к оценке принятых решений. При этом отношения между политиками оставались напряженными: они неоднократно обменивались резкими заявлениями.
В феврале Трамп обвинил своего предшественника в фабрикации обвинений о связях с Россией и призвал к его аресту. Тогда же в его аккаунте появился видеоролик с участием Обамы и его супруги, который впоследствии был удален.
Несмотря на публичные конфликты, политики появлялись вместе на официальных мероприятиях. На похоронах Джимми Картера они находились рядом и общались до начала церемонии.
