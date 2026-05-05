ВС РФ уничтожили взлетно-посадочную площадку дронов ВСУ у Красного Лимана

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Военнослужащие 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили тщательно замаскированную взлетно-посадочную площадку и место базирования дронов ВСУ на одном из стратегически важных участков на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Расчеты самоходных пушек “Гиацинт-С” 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции с живой силой, пункты управления БПЛА, артиллерийские орудия и средства РЭБ подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении», — сказали там.
В ведомстве уточнили, что «в ходе воздушной разведки операторы БПЛА выявили тщательно замаскированную взлетно-посадочную площадку и место базирования вражеских дронов на одном из стратегически важных участков фронта». Полученные разведданные, включая точные координаты объекта, были переданы на артиллерийский командный пункт. «Получив целеуказание, расчет самоходной пушки выдвинулся в район выполнения задачи, после наведения и заряжания нанес точный удар осколочно-фугасными боеприпасами. В результате огневого воздействия взлетная площадка противника была полностью уничтожена вместе с находившимся там личным составом и запасами боеприпасов», — добавили в МО РФ.
Там уточнили, что ликвидация объекта привела к резкому снижению активности украинских беспилотников на этом направлении. Противник утратил возможность ведения воздушной разведки и нанесения ударов с использованием дронов. Передача кадров объективного контроля и координация действий артиллерии ведется с применением штатных отечественных средств связи по закрытым каналам, подчеркнули в ведомстве.
Артиллерийские расчеты «Запада» ведут боевую работу в дневных и ночных условиях, наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике, движению колонн и живой силе ВСУ. Они систематически выявляют и уничтожают критически важные элементы инфраструктуры беспилотной авиации противника, что позволяет минимизировать угрозы для российских войск с воздуха.