Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили взлетно-посадочную площадку дронов ВСУ у Красного Лимана

Боевую задачу выполнили бойцы группировки войск «Запад».

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Военнослужащие 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили тщательно замаскированную взлетно-посадочную площадку и место базирования дронов ВСУ на одном из стратегически важных участков на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчеты самоходных пушек “Гиацинт-С” 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции с живой силой, пункты управления БПЛА, артиллерийские орудия и средства РЭБ подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении», — сказали там.

В ведомстве уточнили, что «в ходе воздушной разведки операторы БПЛА выявили тщательно замаскированную взлетно-посадочную площадку и место базирования вражеских дронов на одном из стратегически важных участков фронта». Полученные разведданные, включая точные координаты объекта, были переданы на артиллерийский командный пункт. «Получив целеуказание, расчет самоходной пушки выдвинулся в район выполнения задачи, после наведения и заряжания нанес точный удар осколочно-фугасными боеприпасами. В результате огневого воздействия взлетная площадка противника была полностью уничтожена вместе с находившимся там личным составом и запасами боеприпасов», — добавили в МО РФ.

Там уточнили, что ликвидация объекта привела к резкому снижению активности украинских беспилотников на этом направлении. Противник утратил возможность ведения воздушной разведки и нанесения ударов с использованием дронов. Передача кадров объективного контроля и координация действий артиллерии ведется с применением штатных отечественных средств связи по закрытым каналам, подчеркнули в ведомстве.

Артиллерийские расчеты «Запада» ведут боевую работу в дневных и ночных условиях, наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике, движению колонн и живой силе ВСУ. Они систематически выявляют и уничтожают критически важные элементы инфраструктуры беспилотной авиации противника, что позволяет минимизировать угрозы для российских войск с воздуха.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше