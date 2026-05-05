Командир Кредо: ВС РФ уничтожили два укрепления ВСУ в Сумской области за сутки

КУРСК, 5 мая. /ТАСС/. Два укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ), одно из которых было пунктом управления беспилотниками, были уничтожены расчетом крылатых дронов «Молния-2» 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» в Сумской области за прошедшие сутки. Об этом ТАСС сообщил командир взвода с позывным Кредо.
Военный добавил, что поражение пунктов управления беспилотниками ВСУ позволяет минимизировать присутствие украинской стороны над территорией приграничных регионов.