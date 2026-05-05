Марочко: в ВСУ усилили пропаганду ЛГБТ с созданными за деньги Сороса брошюрами

ЛУГАНСК, 5 мая. /ТАСС/. Западные волонтеры увеличили число поставок в Вооруженных сил Украины брошюр, пропагандирующих запрещенное в РФ ЛГБТ-сообщество и однополые браки. Агитацию распечатали на английском и украинском языках при поддержке фонда американского финансиста Джорджа Сороса. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«На украинских позициях в районе Красного Лимана в ДНР выявлено большое количество литературы с пропагандой однополых браков и призывом вступления в запрещенное в РФ ЛГБТ-сообщество. Данные брошюры выпущены в 2025 году на английском и украинском языках при поддержке фонда Джорджа Сороса», — сказал он.
Марочко уточнил, что, как заявляют украинские военнопленные, эту агитацию в ВСУ поставляют западные волонтеры вместе со средствами защиты от ВИЧ. «Также, по информации сдавшегося в плен боевика, за последнее время подобного рода гуманитарка значительно возросла», — добавил военный эксперт.