Взрывы над Воронежем — российская ПВО сбивает украинские дроны

В небе над Воронежем прогремели взрывы, работает система противовоздушной обороны. Целью стали беспилотники, которые уничтожаются в воздушном пространстве над городом. Официальные данные о произошедшем пока не опубликованы.
Жители сообщают о серии громких хлопков в южной и юго-западной части города. По их словам, звуки сопровождались гулом в небе и длились около пятнадцати минут. От ударной волны срабатывали автомобильные сигнализации.
Незадолго до этого под удар беспилотников попала Чувашия. В Чебоксарах и Чебоксарском округе пострадал один человек, угрозы его жизни нет, ему оказывают помощь.
Ранее сообщалось, что за пять часов силы ПВО уничтожили 114 беспилотников самолетного типа над рядом регионов. Удары отражались над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской и Волгоградской областями, а также в Московском регионе.
Читайте также: Ночью включили тревогу — в Курганской области объявили ракетную опасность.