Мексика заявила протест Израилю из-за нарушения свободы судоходства

МЕХИКО, 5 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Мексики выразило решительный протест в связи с перехватом израильскими властями судов международной гуманитарной миссии «Глобальная флотилия Сумуд» в открытом море, назвав эти действия нарушением принципа свободы судоходства. Об этом говорится в заявлении мексиканского внешнеполитического ведомства.
«Мексика подтверждает свое глубокое и решительное несогласие с перехватом флотилии — актом, который является вопиющим нарушением основных принципов международного права и который не может быть терпим ни при каких обстоятельствах», — отмечается в тексте коммюнике.
Внешнеполитическое ведомство также сообщило о выдвинутых израильской стороне требованиях. «По дипломатическим каналам Израилю было с максимальной твердостью передано требование уважать права членов экипажа, гарантировать их физическое и психическое благополучие, а также право на свободное передвижение», — подчеркнули в МИД.
В министерстве проинформировали, что мексиканка, находившаяся на борту одного из перехваченных судов, благополучно вернулась на родину при содействии дипломатов в Греции и Турции. Ведомство продолжает поддерживать связь еще с семью гражданами Мексики из состава миссии, которые не подверглись перехвату.
В конце апреля военно-морские силы Израиля перехватили в международных водах близ побережья Греции десятки судов «Глобальной флотилии Сумуд». Эта масштабная гражданская инициатива, состоящая из более чем 100 судов, направлялась в сектор Газа с заявленной целью доставки гуманитарной помощи. В результате действий израильских военных десятки международных активистов были задержаны.