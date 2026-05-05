Боец Карта: группировка «Север» уничтожила более 10 полевых пунктов хранения ВСУ

БЕЛГОРОД, 5 мая. /ТАСС/. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более десяти полевых пунктов хранения Вооруженных сил Украины с начала мая в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта.
«Более 10 пунктов хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и провианта было уничтожено силами операторов беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” в Харьковской области с начала мая. Маршруты доставки и точки выгрузки находятся под постоянным контролем. Уничтожение средств доставки происходит круглосуточно. ВСУ задействуют как автомобильную технику, так и роботизированные комплексы. В случае обнаружения средства доставки поражаются еще в моменте передвижения, либо же отслеживаются до точек выгрузки грузов», — рассказал он.
Военный отметил, что после выявления пунктов хранения координаты целей передаются на командный пункт, а затем — расчетам ударных FPV-дронов и коптерам со сбрасываемой осколочно-фугасной боевой частью, которые наносят огневое поражение.