Боец Карта: группировка «Север» уничтожила более 10 полевых пунктов хранения ВСУ

«Более 10 пунктов хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и провианта было уничтожено силами операторов беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” в Харьковской области с начала мая. Маршруты доставки и точки выгрузки находятся под постоянным контролем. Уничтожение средств доставки происходит круглосуточно. ВСУ задействуют как автомобильную технику, так и роботизированные комплексы. В случае обнаружения средства доставки поражаются еще в моменте передвижения, либо же отслеживаются до точек выгрузки грузов», — рассказал он.